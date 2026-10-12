



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حقیرالسادات، رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد، در نشست با مدیران و نمایندگان تشکل‌های گردشگری استان، ضمن تشریح اقدامات و برنامه‌های این کمیسیون و اداره گردشگری شهرداری که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، معاون گردشگری استان، رؤسای انجمن‌های هتل‌داران، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان تور و جامعه بوم‌گردی‌های استان، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، رئیس اداره گردشگری شهرداری، اعضای کمیسیون گردشگری و نماینده دانشگاه آزاد برگزار شد، اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری شهری را تشریح کرد.



وی با اشاره به راه‌اندازی فرهنگسرای گردشگری و صنایع‌دستی یزد، این مجموعه را ظرفیتی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری، تعامل بیشتر با تشکل‌های تخصصی و بهره‌گیری از توان کارشناسی فعالان این حوزه دانست و گفت: این فرهنگسرا با برخورداری از کارگروه‌های مختلف، آمادگی همکاری با تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت آنان در برنامه‌ریزی و تولید محتوای گردشگری را دارد.



حقیرالسادات با اشاره به عملکرد کمیسیون گردشگری در سال‌های گذشته اظهار کرد: اقدامات این حوزه در پنج سطح شهری، منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی و استانی دنبال شده و تصمیمات کمیسیون نیز با همکاری اداره گردشگری شهرداری به مرحله اجرا رسیده است.



رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، اجرای تفاهم‌نامه جامع «مثلث طلایی گردشگری» میان شهر‌های یزد، شیراز و اصفهان را از جمله اقدامات منطقه‌ای برشمرد و افزود: در این چارچوب، بازدید‌ها و برنامه‌های مشترکی میان سه شهر انجام شده و تلاش شده است ظرفیت‌های گردشگری این شهر‌ها بیش از گذشته به یکدیگر پیوند بخورد.



وی ادامه داد: در سطح ملی نیز حضور در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های مختلف گردشگری با هدف معرفی توانمندی‌های یزد دنبال شده و در عرصه بین‌المللی، نخستین جشنواره تولید محتوای بین‌المللی گردشگری یزد با همکاری دانشگاه آزاد، بخش خصوصی و خوشه گردشگری برگزار شده است.



حقیرالسادات، نورپردازی بافت تاریخی، تقویت ارتباطات گردشگری در چارچوب شهر‌های خواهرخوانده و پیگیری تفاهم‌نامه‌های همکاری میان شهرداری‌های استان را از دیگر اقدامات این حوزه عنوان کرد و گفت: تلاش شده است ظرفیت‌های گردشگری یزد و شهرستان‌های استان نیز بیش از گذشته به تشکل‌های تخصصی معرفی شود.



وی با تأکید بر نقش تشکل‌های تخصصی در آینده گردشگری یزد، خواستار ارائه طرح‌ها و پیشنهاد‌های آنان به کمیسیون شد و اظهار کرد: باید با افزایش همدلی و یکصدایی خانواده گردشگری، از ظرفیت فعالان تخصصی در تصمیم‌سازی، تولید محتوا، تبلیغات و معرفی یزد در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر استفاده شود.



در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های گردشگری نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند. همکاری در تولید محتوای گردشگری، برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری در فصل پاییز برای رونق گردشگری داخلی، ساماندهی پارکینگ‌های مرتبط با بوم‌گردی‌ها، پیگیری مشکلات حمل‌ونقل ریلی و هوایی و بررسی موضوع افزایش هزینه بلیت‌ها از جمله موارد مطرح‌شده در این بخش بود.



در پایان، بر تداوم تعامل میان کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، اداره گردشگری شهرداری و تشکل‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت فرهنگسرای گردشگری و صنایع‌دستی برای اجرای برنامه‌های مشترک، رفع مسائل موجود و تقویت جایگاه گردشگری یزد تأکید شد.