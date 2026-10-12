به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در اقدامی که نشان از بزرگی روح و همبستگی اجتماعی در استان کرمان دارد، بانوی کرمانی با اهدای مبلغ ۵۰ میلیون تومان از مبالغ مربوط به جشن تولد خود، زمینه آزادی یکی از مددجویان بند نسوان را فراهم کرد.

این بانوی نیک اندیش کرمانی هدف خود را از این اقدام خیر و خداپسندانه چنین ذکر کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و همچنین با هدف کاهش فشار بر خانواده‌های آسیب‌پذیر و بازگرداندن زنان سرپرست خانواده به چرخه زندگی تصمیم گرفتم این مبلغ را در جهت رهایی یک مادر از زندان هزینه نمایم.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه کرمان ضمن دعوت برای همراهی هر چه بیشتر خیرین با این ستاد، گفت: با توجه به حجم پرونده‌ها و نیاز مبرم خانواده‌های زندانیان غیرعمد به حمایت‌های مالی و حقوقی، همچنان نیاز به حمایت‌های گسترده‌تری از سوی خیرین و نیکوکاران استان و کشور وجود دارد.

سید حجت الله موسوی قوام افزود: در این راستا، از تمامی صاحبان ثروت و فعالان حوزه امور خیریه درخواست می‌شود تا با توجه به حساسیت وضعیت زندانیان غیرعمد و تاثیر مستقیم آزادی آنها بر سلامت روان کودکان و خانواده‌های آنان، در این مسیر همراه شوند.

وی در پایان اظهارداشت: این نوع اقدامات مردمی، علاوه بر کمک مالی مستقیم، پیامی قدرتمند از همدلی و حمایت جامعه از قشر آسیب‌پذیر ارسال می‌کند و فعالان اجتماعی معتقدند که حمایت از زنان در پرونده‌های غیرعمد، نه تنها یک عمل بشردوستانه، بلکه سرمایه‌گذاری بر روی آینده خانواده‌ها و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی است.