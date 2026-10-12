به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مختار اسدیان، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گفت: نزدیک به ۵۰ هزار نفر در استان تحت پوشش این صندوق هستند و ۲ هزار و ۵۳۹ خانوار ماهانه مستمری دریافت می‌کنند.

اسدیان با اشاره به اصل بیست‌ونهم قانون اساسی افزود: این صندوق با هدف حمایت از اقشار مولد و تأمین آینده کشاورزان، روستاییان و عشایر فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: برای تسهیل دسترسی جامعه هدف، ۱۶ دفتر کارگزاری در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان مستقر شده‌اند.

اسدیان افزود: این دفاتر به روستاییان، عشایر و کشاورزان شاغل در شهرها کمک می‌کنند بدون دغدغه مسافت از خدمات بیمه اجتماعی استفاده کنند.

وی بیان کرد: مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان از جمله مزایای بلندمدت صندوق برای بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنان است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مدیریت استان در ارزیابی عملکرد سال گذشته موفق به کسب رتبه اول کشور شد.

اسدیان با اشاره به اقدامات رفاهی صندوق گفت: ۴۳۴ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد و بدون ضامن، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، به مستمری‌بگیران پرداخت شد.

وی افزود: اقساط این تسهیلات به‌صورت مستقیم از حقوق ماهانه مستمری‌بگیران کسر می‌شود و به مناسبت روز روستا و عشایر نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حساب خانوارهای مستمری‌بگیر واریز شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: در طرح جوانی جمعیت، ۱۱ هزار مادر دارای سه فرزند و بیشتر در استان شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به سطوح بیمه‌ای گفت: حداقل حق بیمه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و پرداخت اقساطی نیز امکان‌پذیر است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دولت به‌عنوان یارانه حمایتی، دو برابر حق بیمه پرداختی فرد را تأمین می‌کند که نزدیک به ۷۰ درصد هزینه‌هاست.

اسدیان خاطرنشان کرد: امکان انتقال و خرید سوابق دوران خدمت سربازی به‌صورت اقساطی نیز برای متقاضیان فراهم شده است.

وی با اشاره به تفاوت بیمه اجتماعی و بیمه سلامت گفت: این دو مجموعه وظایف متفاوتی دارند و نباید خدمات آن‌ها با یکدیگر اشتباه گرفته شود.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بیمه سلامت متولی امور درمانی است، اما بیمه اجتماعی مستمری بازنشستگی و حقوق مستمر ماهانه آینده را تأمین می‌کند.

اسدیان با اشاره به جمعیت فاقد بیمه استان گفت: ۷۰ هزار نفر از جامعه هدف کهگیلویه و بویراحمد هنوز تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار نگرفته‌اند.

وی نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی مهم دانست و گفت: اطلاع‌رسانی درباره خدمات و مزایای صندوق می‌تواند به افزایش آگاهی اقشار مختلف کمک کند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزهای خدمت در مناطق دوردست از جمله مارگون و زیلایی برگزار می‌شود تا دسترسی جامعه هدف به خدمات صندوق تسهیل شود.