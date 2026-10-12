به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر فنی شرکتی دانش بنیان در اصفهان گفت: دستگاه عیارسنج فلزات گرانبها که با دانش بومی شرکتی دانش بنیان پس از چهار سال طراحی وتولید شده است.

ابوالفضل محمودی، یکی ازمهمترین چالش‌های صنعت طلا وجواهر را آنالیز دقیق و غیرمخرب فلزات دانست و افزود: تا پیش از این برای تشخیص عیار طلا وجواهر و دیگر فلزات گرانبها از روش‌های شیمیایی و یا دستگاه‌های خارجی استفاده می‌شد.

محمد حسن احمدی کارشناس فنی این شرکت دانش بنیان هم گفت: در روش‌های شیمیایی به دلیل اینکه فلزات در اسید ریخته می‌شد تخریب پذیری فلزات بسیار بالا بود واز طرفی دسترسی به کالیبراسیون دستگاه‌های خارجی در ایران سخت شده بود.

مسئول تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان هم گفت: حالا با تولید دستگاه ایرانی دسترسی صنایع برای شناسایی مواد و کنترل ترکیب آلیاژ‌ها آسان شده است.

ساناز سوفیان افزود: افزایش شفافیت معاملات در بازار طلا وجواهر و جلوگیری از تقلب در عیار فلزاتقابلیت کالیبراسیون دستگاه در داخل کشور وارتقای کیفیت فرایند تولید صنعتگران از مهمترین ویژگی‌های دستگاه عیار سنج ایران است.