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با بهره گیری از دستگاه تشخیص آلیاژ فلزات دستاورد جدید پژوهشگران اصفهانی قابلیت تشخیص عناصر تشکیل دهنده آلیاژ به صورت درصدی در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر فنی شرکتی دانش بنیان در اصفهان گفت: دستگاه عیارسنج فلزات گرانبها که با دانش بومی شرکتی دانش بنیان پس از چهار سال طراحی وتولید شده است.
ابوالفضل محمودی، یکی ازمهمترین چالشهای صنعت طلا وجواهر را آنالیز دقیق و غیرمخرب فلزات دانست و افزود: تا پیش از این برای تشخیص عیار طلا وجواهر و دیگر فلزات گرانبها از روشهای شیمیایی و یا دستگاههای خارجی استفاده میشد.
محمد حسن احمدی کارشناس فنی این شرکت دانش بنیان هم گفت: در روشهای شیمیایی به دلیل اینکه فلزات در اسید ریخته میشد تخریب پذیری فلزات بسیار بالا بود واز طرفی دسترسی به کالیبراسیون دستگاههای خارجی در ایران سخت شده بود.
مسئول تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان هم گفت: حالا با تولید دستگاه ایرانی دسترسی صنایع برای شناسایی مواد و کنترل ترکیب آلیاژها آسان شده است.
ساناز سوفیان افزود: افزایش شفافیت معاملات در بازار طلا وجواهر و جلوگیری از تقلب در عیار فلزاتقابلیت کالیبراسیون دستگاه در داخل کشور وارتقای کیفیت فرایند تولید صنعتگران از مهمترین ویژگیهای دستگاه عیار سنج ایران است.