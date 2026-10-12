

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ رحماندوست اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان مهریز با هدف افزایش احساس آرامش فردی و عمومی، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان، طرح آرامش در شهر را اجرا کردند.



وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات اجرا شد؛ ۱۱ نفر معتاد، ۳ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان مهریز تصریح کرد: از نتایج دیگر این طرح کشف مجموع مقدار ۲۴۷ کیلوگرم از انواع موامخدر می‌باشد.



سرهنگ رحماندوست با تاکید بر تداوم اجرای طرح آرامش در شهر گفت: اجرای طرح و مقابله با هنجار شکنان موجبات آرامش خاطر شهروندان گردیده و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.