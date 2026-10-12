استاندار مازندران در پیامی به مناسبت ۲۰ مهر روز ملی مدیریت بحران گفت: مدیریت بحران، نماد آمادگی، مسئولیت‌پذیری و صیانت از جان و آرامش مردم است.

مدیریت بحران، نماد آمادگی، مسئولیت‌پذیری و صیانت از جان و آرامش مردم

مدیریت بحران، نماد آمادگی، مسئولیت‌پذیری و صیانت از جان و آرامش مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،استاندار مازندران در پیامی به مناسبت ۲۰ مهر روز ملی مدیریت بحران گفت: مدیریت بحران، نماد آمادگی، مسئولیت‌پذیری و صیانت از جان و آرامش مردم است.

متن پیام دکتر مهدی یونسی‌رستمی به شرح ذیل است:

مدیریت بحران، نماد آمادگی، مسئولیت‌پذیری و صیانت از جان و آرامش مردم است؛ رسالتی خطیر که در استان مازندران، با توجه به شرایط اقلیمی و حجم بالای حوادث و مخاطرات، اهمیتی دوچندان دارد.

عملکرد استان مازندران در مواجهه با بحران‌هایی همچون آتش‌سوزی جنگل‌های الیت، طوفان و سیل سهمگین اخیر، همچنین تأمین امنیت، آرامش و مدیریت شایسته شرایط در ایام جنگ رمضان و میزبانی از میلیون‌ها مسافر، بار دیگر ظرفیت، هماهنگی و تعهد مجموعه استان و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان را به نمایش گذاشت.

بدون شک، این موفقیت‌ها حاصل تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های مدیریت بحران، عملیاتی، امدادی، خدماتی و همراهی مردم شریف استان است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز مدیریت بحران، از تلاش‌های ارزشمند و شبانه‌روزی کارکنان زحمتکش مدیریت بحران و تمامی نیرو‌های امدادی و عملیاتی استان که در شرایط دشوار، با تعهد و مسئولیت‌پذیری برای حفظ جان و امنیت مردم تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، تداوم این تلاش‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، زمینه‌ساز آمادگی بیشتر استان در برابر مخاطرات و تقویت آرامش و امنیت مردم شریف مازندران خواهد بود.