به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ادای احترام به شهدای استان، نشست با سرمایه گذاران امور زیربنایی عمرانی و فعالان اقتصادی، شرکت در همایش ظرفیت‌های مردمی در الگوی حکمرانی محله محور، شرکت در نشست نهضت توسعه آموزشی با مشارکت مردم، بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی از برنامه‌های سفر سه روزه دکتر پزشکیان به استان است.

نشست با فرهیختگان فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی، بررسی پیشرفت طرح‌های توسعه مس سونگون، دیدار با جمعی از دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه تبریز، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه و گزارش به مردم نیز با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

همچنین در این سفر ۱۱ هزار و ۲۴۸ واحد مسکن شهری و روستایی، ۲ طرح آب و فاضلاب و ۱۳ طرح زیرساختی برق، ۲۲ طرح آموزشی و نهضت مدرسه سازی، پل روگذر شهدای قره داغ تبریز، نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی، کارخانه تولید گلوکز و نشاسته، پنج طرح صنعتی و تامین انرژی شرکت تراکتورسازی و طرح احیای واحد تولیدی فناوری جوش آذربایجان در مجموع با هزینه ۴۰ هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان به صورت ارتباط تصویری برخط افتتاح خواهند شد.

در بخش امضای تفاهم نامه‌های سرمایه گذاری هم تفاهم نامه احداث پالایشگاه غلات در منطقه آزاد ارس با پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با اشتغالزایی برای ۳۰۰ نفر، طرح تولید ورقه‌های فولادی با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان با ظرفیت تولید یک میلیون تُن در سال در بستان آباد، احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور با سرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان مرند و طرح تولید پکتین و فیبر غذایی با سرمایه گذاری پنج هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۳۰۰ نفر در بستان آباد امضا خواهند شد.