به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران گفت: این دانشگاه با بیشترین تعداد پژوهشگر پراستناد ۲ درصد برتر جهان در یکسال؛ در فهرست ۱۵ دانشگاه دولتی برتر کشور و رتبه نخست در میان دانشگاه‌های دولتی شمال کشور قرار گرفت.

جمال قاسمی از حضور ۱۹ عضو هیات علمی، سه محقق پسادکتری و یک دانش‌آموخته دانشگاه در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۶ خبر داد و افزود: بدین ترتیب، دانشگاه مازندران همچنین در فهرست ۱۵ دانشگاه دولتی برتر و ۳۰ دانشگاه برتر وزارت علوم و بهداشت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه مبنای اصلی این ارزیابی، کیفیت مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بر اساس شاخص استناد و نقش پژوهشگر در آنها بوده گفت: تصویب بازنگری شیوه نامه پاداش مقالات باکیفیت، ساماندهی جذب محقق پسادکتری برای تقویت تیم‌های پژوهشی و برگزاری کارگاه‌های افزایش رویت‌پذیری فعالیت‌های پژوهشی از دیگر برنامه‌های این معاونت است.

دکتر قاسمی تاکید کرد: با اجرای این طرحها، افزایش بیش از ۲۰ درصد در آمار مقالات چاپ شده نمایه شده در اسکوپوس با چارک اول (Q۱) در در دو سال اخیر و رشد تعداد پژوهشگران پراستناد را شاهد هستیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران گفت: تازه‌ترین به روز رسانی فهرست دانشگاه استنفورد در مهر ۱۴۰۵ منتشر شده است. این فهرست، بر پایه داده‌های پایگاه اسکوپوس و عملکرد استنادی نویسندگان به ازای برونداد‌های پژوهشی منتشر شده آنان در سال ۲۰۲۵ در ۲۰ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل شده و بر این اساس، نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، معرفی کرده است.

وی افزود: بر اساس نتایج اعلام شده، به ترتیب حروف الفبا، ۱۹ عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به نام‌های دکتر بهزاد اسلام پناه، دکتر مصطفی اسلامی، دکتر رضا اوجانی، دکتر علی بهاری، دکتر محمود تاجبخش، دکتر حسین جعفری، دکتر خشایار حسین زاده، دکتر احمدعلی ربیع نتاج درزی، دکتر جهانبخش رئوف، دکتر جعفر صادقی، دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد، دکتر محمد غلامی، دکتر میلاد غنی، دکتر شهرام قاسمی میر، دکتر موسی قائمی، دکتر محمد کریمیان، دکتر بهروز ملکی، دکتر مهدی نعمت زاده و دکتر کوروش نوذری در زمره ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند. همچنین، دکتر سحر پیمان، دکتر پویا قمری کارگر و دکتر محمدعلی سلحشور افشار، محققان پسادکتری دانشگاه مازندران و محمدرضا علیپور دانش‌آموخته دانشگاه مازندران نیز در این فهرست قرار دارند.

دکتر قاسمی گفت: مقالات چاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در ارزیابی‌های مختلف بین‌المللی، در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و یا در معرفی پژوهشگران برتر، اهمیت ویژه‌ای دارد.