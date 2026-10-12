رئیس کتابخانه وزیری یزد :در این مراسم تعدادی از اساتید پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و اعضای هیات علمی دانشگاه به ابعاد شخصیتی حافظ شیرازی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع افزود: شناسایی سرمایه ملی و ادبی ایران زمین و بررسی ابعاد زندگی حافظ شیرازی از اهداف این گردهمایی به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: کتب بسیار ارزشمندی در کتابخانه وزیری یزد به تعداد ۳۰۰ هزار جلد موجود است و از همشهریان خواست با عضویت در این کتابخانه از کتاب‌های موجود استفاده نمایند.

همچنین در این مراسم از کهن‌ترین نسخه خطی در گنجینه نسخ خطی کتابخانه و موزه وزیری یزد رونمایی شد.

این مراسم به همت کتابخانه وزیری یزد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد.