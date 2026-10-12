به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده رقیه پناهی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، از قرار گرفتن ۶ عضو هیئت علمی این دانشگاه در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: این افراد در فهرست World’s Top ۲% Scientists قرار گرفته‌اند.

سیده رقیه پناهی، افزود: دکتر آرش اسفرم، دکتر میلاد توسلی، دکتر احمد موحدپور، دکتر محمد ذوالعدل، دکتر نرگس روستایی و دکتر محمد مرادی‌جو، ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هستند که در فهرست دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: این موفقیت علمی نشان‌دهنده تلاش اعضای هیئت علمی در تولید علم و پژوهش است و می‌تواند جایگاه علمی دانشگاه را در مجامع بین‌المللی تقویت کند.

پناهی ضمن تبریک این موفقیت به اعضای هیئت علمی منتخب و خانواده بزرگ دانشگاه، ابراز امیدواری کرد با استمرار فعالیت‌های علمی و پژوهشی، دیگر اعضای هیئت علمی نیز در عرصه‌های معتبر علمی جهان بدرخشند.