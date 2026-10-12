سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: برخورد دو دستگاه خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در کمربند سبز، حدفاصل انتهای پنج‌تن به سمت شهرک رضویه، منجر به فوت ۳ نفر و مصدومیت ۴ نفر شد.

تصادف پراید و ۴۰۵ در حومه مشهد با ۳ کشته و ۴ مصدوم

تصادف پراید و ۴۰۵ در حومه مشهد با ۳ کشته و ۴ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معین رضا فرخنده افزود: این حادثه عصر روز گذشته به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های نجات از ایستگاه ۸ و خودروی پیشگیری از ایستگاه ۴۲ در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: خودروی پراید دارای ۷ سرنشین شامل ۲ فرد بزرگسال و ۵ کودک بود که در این حادثه، ۳ نفر از جمله ۲ کودک جان خود را از دست دادند و ۲ خردسال دیگر نیز مصدوم شدند. همچنین از سرنشینان خودرو ۴۰۵، نیز یک نفر دچار مصدومیت شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تصریح کرد: مصدومان این حادثه بلافاصله پس از رهاسازی، برای اقدامات درمانی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند.

وی بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، توجه به ظرفیت مجاز خودرو و استفاده از کمربند ایمنی برای همه سرنشینان، به‌ویژه کودکان، تأکید کرد و گفت: علت دقیق حادثه در دست بررسی است.