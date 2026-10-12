به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: این جوجه ریزی‌ها در ۱۰۴ واحد فعال پرورش طیور این شهرستان صورت گرفته است.

بهرامی افزود: میناب هم‌اکنون ۵۸ واحد مرغداری گوشتی فعال دارد که نقش مهمی در تولید گوشت سفید و تامین نیاز بازار مصرف در شرق هرمزگان دارند.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: مراحل جوجه‌ریزی و روند پرورش در این واحد‌ها با هدف افزایش بهره‌وری و تامین سلامت گوشت مرغ عرضه شده به بازار، زیر نظارت مستمر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی قرار دارد.

بهرامی افزود: همچنین یک واحد مرغداری گوشتی ۲۰ هزار قطعه‌ای با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال هفته دولت امسال، در روستای سریگان میناب به بهره‌برداری رسید که گامی تازه در مسیر توسعه زنجیره تولید گوشت سفید است.

شهرستان میناب با جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار تن، در ۹۰ کیلومتری شرق هرمزگان واقع شده است.