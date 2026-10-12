تأثیر پدیده «ال‌ نینو» بر میزان بارش‌ ها

یاوری در ادامه به بررسی پدیده «ال‌ نینو» پرداخت و گفت: بر اساس اطلاعات هواشناسی و پژوهش‌ های اقلیم‌ شناسی، پیش‌ بینی می‌ شود میزان بارش‌ های استان در سال پیش رو حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از میانگین سالانه باشد. این میزان افزایش (حدود ۴۰ میلی‌ متر) باعث بروز مشکل کم‌ آبی نخواهد شد، اما باید توجه داشت که نوع و شدت بارش‌ ها به‌ صورت لحظه‌ای و رگباری خواهد بود که می‌ تواند آسیب‌ های جدی به زیرساخت‌ ها وارد کند.

وی همچنین بر ضرورت آموزش مدیریت هشدارها به مدیران دستگاه‌ های اجرایی تأکید کرد.

شناسایی ۱۷۰۰ نقطه پرخطر و اقدامات لایروبی

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با سیلاب‌ ها، اظهار داشت: یکی از چالش‌ های اصلی، مدیریت نقاط تقاطعی مانند تقاطع‌ های بین رودخانه، جاده‌ ها، ریل‌ ها و پل‌ ها است که مسیر جریان آب را قطع می‌کنند. در این راستا، ۱۷۰۰ مورد از نقاط تقاطعی آسیب‌ زا شناسایی و برای رفع آن‌ ها برنامه‌ ریزی شده است.

وی افزود که در این مسیر، همکاری‌های گسترده‌ای میان دستگاه‌های مختلف برای لایروبی رودخانه‌ها، رفع تصرف از مسیرهای آب و بازبینی زیرساخت‌ها صورت گرفته است. یاوری خاطرنشان کرد که در شهرستان‌های پرریسک مانند کلات و درگز نیز، فرمانداران به عنوان مسئولان عملیات، آمادگی تجهیزات و منابع خود را به طور کامل افزایش داده‌اند.

همکاری با بخش خصوصی و دستگاه قضایی

یاوری در پایان با اشاره به استفاده از ظرفیت‌ های بخش خصوصی و تفاهم‌ نامه‌ های منعقد شده با بسیج سازندگی و سایر بخش‌ ها برای لایروبی و آزادسازی مسیرهای سیلاب، افزود: در حوزه مدیریت حوادث در شهر مشهد نیز، بازدیدهای مشترکی میان شهرداری، دستگاه قضایی و منابع طبیعی از حاشیه کمربند جنوبی و سایر نقاط آسیب‌ زا انجام شده است. در این بازدیدها، نقاط ضعف شناسایی و به دستگاه‌ های مربوطه ابلاغ شده تا با رفع سریع این مشکلات، از بروز هرگونه آسیب جلوگیری شود.