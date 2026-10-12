مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با سیلاب ها، اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی، مدیریت نقاط تقاطعی مانند تقاطع های بین رودخانه، جاده ها، ریل ها و پل ها است که مسیر جریان آب را قطع میکنند. در این راستا، ۱۷۰۰ مورد از نقاط تقاطعی آسیب زا شناسایی و برای رفع آن ها برنامه ریزی شده است.
وی افزود که در این مسیر، همکاریهای گستردهای میان دستگاههای مختلف برای لایروبی رودخانهها، رفع تصرف از مسیرهای آب و بازبینی زیرساختها صورت گرفته است. یاوری خاطرنشان کرد که در شهرستانهای پرریسک مانند کلات و درگز نیز، فرمانداران به عنوان مسئولان عملیات، آمادگی تجهیزات و منابع خود را به طور کامل افزایش دادهاند.
یاوری در پایان با اشاره به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تفاهم نامه های منعقد شده با بسیج سازندگی و سایر بخش ها برای لایروبی و آزادسازی مسیرهای سیلاب، افزود: در حوزه مدیریت حوادث در شهر مشهد نیز، بازدیدهای مشترکی میان شهرداری، دستگاه قضایی و منابع طبیعی از حاشیه کمربند جنوبی و سایر نقاط آسیب زا انجام شده است. در این بازدیدها، نقاط ضعف شناسایی و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده تا با رفع سریع این مشکلات، از بروز هرگونه آسیب جلوگیری شود.
هشدارهای سطحی و شبکه اطلاعرسانی به شهروندان
یاوری در پاسخ به چگونگی اطلاع رسانی هشدارها به مردم، به سیستم طبقه بندی هشدارها اشاره کرد و گفت: «هشدارهای هواشناسی در سه سطح زرد (اطلاع رسانی)، نارنجی (احتمال وقوع آسیب و آماده باش دستگاه ها) و قرمز (احتمال وقوع بالای حادثه و خسارت سنگین که نیازمند اقدامات فوری است) صادر می شود.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی این هشدارها از طریق رسانه های ملی، فضای مجازی و از طریق فرمانداران در سطح شهرستان ها انجام می گیرد.»
خطر زلزله در تمامی نقاط استان خراسان رضوی
مدیرکل مدیریت بحران استان با ورود به بحث مخاطرات زمین شناختی، بر اهمیت موضوع زلزله تأکید کرد و آمار تکان دهنده ای را ارائه داد: تقریبا ۱۰۰ درصد مساحت استان خراسان رضوی در معرض خطر زلزله قرار دارد؛ به طوری که ۶۵ درصد مساحت استان در سطح خطر بالا و ۳۵ درصد دیگر در سطح خطر متوسط قرار گرفته است. همچنین ۹۰ گسل فعال در سطح استان شناسایی شده که اطراف شهر مشهد نیز با گسل های متعددی روبرو است.
وی در ادامه تأکید کرد که راهکار اصلی در مقابله با این مخاطره، تنها در مهار زلزله نیست، بلکه در «مقاوم سازی» نهفته است.
یاوری تصریح کرد: بسیار حیاتی است که تمامی طرح های شهری، طرح های ملی و منطقهای حتما با «پیوست کاهش خطر» تهیه و اجرا شوند تا زیرساخت های شهری در برابر زلزله مقاوم گردند.
وی همچنین به کاهش تلفات در زلزله های اخیر (مانند زلزله های بالای ۴ و ۵ ریشتر در سال گذشته) اشاره کرد و آن را نتیجه مستقیم رعایت اصول مقاوم سازی و توجه مردم به استانداردهای ساخت و ساز دانست.
آمادگی برای بحران های غیرطبیعی و مدیریت پناهگاه ها
در بخش پایانی گفتگو، با پرسش درباره آمادگی استان در مواجهه با بحران های انسان ساز و غیرطبیعی (مانند جنگ)، یاوری به چالش های موجود و اقدامات انجام شده اشاره کرد.
وی با اذعان به ضرورت ایجاد سیستم های پدافند غیرعامل و پناهگاه های عمومی، افزود: اگرچه ساخت پناهگاه های عمومی یکی از چالش های جدی است، اما ما توانسته ایم حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تخت اسکان در اماکن سرپوشیده استان شناسایی و آماده کنیم تا در صورت بروز آسیب های مسکونی، شهروندان را در این مراکز مستقر نماییم.
مدیرکل مدیریت بحران همچنین با اشاره به تجربه های کسب شده در حوادث اخیر، از ایجاد یکی از گسترده ترین شبکه های ارتباطی پایدار در استان خبر داد و گفت: با تأمین تجهیزات ارتباطی مستقل و بدون نیاز به شبکه اصلی (مانند تلفن های همراه و دستگاه های بی سیم)، توانسته ایم شبکه ای را ایجاد کنیم که حتی در صورت قطع کامل ارتباطات شهری، مدیریت بحران در تمامی دستگاه ها و شهرستان ها با پایداری کامل ادامه یابد.