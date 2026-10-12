به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرعامل هلال احمرمازندران از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۲۰۴۶ حادثه در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی با بیان سهم ۹ درصدی مازندران در مجموع عملیات امدادرسانی شده در کشور گفت: آمار حوادث استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۴ درصدی داشته است و در همین بازه زمانی به ۹۲۶ تصادفات جاده‌ای و حادثه ترافیکی امدادرسانی شد.

وی همچنین تعداد مصدومان انتقالی را ۱۵۰۶ نفر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: شهرستان تنکابن با ۲۰۸ فقره، آمل با ۱۹۶ فقره و چالوس با ۱۹۵ فقره بیشترین تعداد امدادرسانی به حوادث را ثبت کردند.

فخاری افزود: در مقوله انتقال مصدومان به مراکز درمانی نیز شهرستان تنکابن با ۲۰۱، آمل با ۱۵۸ و رامسر با ۱۵۸ مصدوم انتقالی بیشترین عملکرد را داشتند.