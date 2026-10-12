به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در این آیین گفت: حدود ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه جوشقان به کشت انار اختصاص دارد و این منطقه نزدیک به ۵۰ درصد از مجموع تولید انار شهرستان را تامین می‌کندو انار محصول برتر و برند شاخص این منطقه است که نیازمند حمایت همه‌جانبه است.

مجتبی راعی یکی از اهداف مهم این جشنواره را عرضه مستقیم محصول به مصرف‌کننده و حذف واسطه‌ها دانست و تاکید کرد: لازم است به سمت توسعه صنایع تبدیلی (مانند رب انار و سایر فرآورده‌ها) حرکت کنیم تا ارتقای ارزش افزوده و جبران نوسانات بازار برای باغداران محقق شود.

وی گفت: یکی از اهداف اساسی فرمانداری در حمایت از برگزاری چنین برنامه‌هایی، تحقق توسعه پایدار محلی از طریق شناسایی ظرفیت‌های مغفول روستایی و معرفی آن به مردم و گردشگران است.

فرماندار ویژه شهرستان کاشان، انعکاس دغدغه‌ها و مشکلات کشاورزان به مسئولان را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد و گفت: تکمیل زنجیره تأمین و تولید موجب اشتغال پایدار و در نتیجه تثبیت و ماندگاری جمعیت در روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها می‌شود.

دومین دوره جشنواره انار جوشقان روز‌های پنجشنبه و جمعه (۲۴ و ۲۵ مهر) و برنامه‌های اصلی و محوری آن در روز جمعه اجرا می‌شود.