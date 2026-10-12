به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون طرح و برنامه اداره‌کل صنعت- معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیشترین مجوز‌های صادر شده در حوزه کانی غیر فلزی، کُک فرآورده‌های نفتی، محصولات فلزی پایه، تجهیزات حمل و نقل و لاستیک و پلاستیک است.

اسدالله عباسی افزود: با اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال هشت هزار و ۹۷۳ تن فراهم می‌شود.

وی گفت: در این مدت ۲۱ فقره جواز توسعه‌ای نیز با سرمایه‌گذاری بیش از یک همت صادر شد.

معاون طرح و برنامه اداره‌کل صمت هرمزگان گفت: بهره برداری از این طرح‌ها نیز زمینه اشتغال ۲۰۸ تن را فراهم می‌کند.

عباسی افزود: صدور جواز‌های تاسیس و توسعه‌ای زمینه ورود سرمایه‌گذاران به مرحله اجرای طرح‌های صنعتی، و توسعه ظرفیت واحد‌های موجود را فراهم می‌کند.