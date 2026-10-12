به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، ششمین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان ایران از سه‌شنبه، بیست‌ویکم مهرتاسه‌شنبه بیست‌وهشتم مهر به میزبانی فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

حدیثه نوروزی، ثمین کریمی، الناز یارمحمدی، الناز قاسمی، مبینا حسن‌نژاد، شهرزاد نصوحی و نگار زنده‌بودی هفت بازیکن تیم هندبال بانوان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان هستند که به این اردو دعوت شدند.

این اردو با هدف آماده‌سازی برای حضوری شایسته در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود.