عضو فعال کتابخانه‌عمومی امام علی (ع) شیروان، با تکیه بر تلاش فردی و بهره‌مندی از خدمات و منابع آموزشی این کتابخانه، موفق به کسب رتبه ۲۶ در آزمون سراسری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بنیامین قربانزاده از اعضای فعال کتابخانه عمومی امام علی (ع) شیروان، در آزمون سراسری موفق به کسب رتبه ارزشمند ۲۶ در رشته تجربی شد و افتخاری بزرگ را برای جامعه فرهنگی و کتابخانه‌ای استان رقم زد.

این دانش آموز برتر با تاکید بر نقش منابع و فضای مطالعاتی کتابخانه‌های عمومی در موفقیت نخبگان علمی افزود: این موفقیت بار دیگر کارکرد کتابخانه‌های عمومی را نه فقط به عنوان مخزن کتاب، بلکه به عنوان بستری مطمئن و پیشران برای کسب موفقیت های علمی دانش‌آموزان به نمایش گذاشت.

به گفته بنیامین قربانزاده یکی از مؤلفه‌های کلیدی در مسیر آمادگی اش برای کنکور سراسری، بهره‌گیری مستمر از منابع کمک‌آموزشی و کتب تخصصی موجود در بخش کمک‌درسی کتابخانه عمومی بوده است.

دسترسی به این دسته از منابع آموزشی و تست‌های تخصصی در کنار سالن‌های مطالعه استاندارد، امکان مطالعه هدفمند و رفع چالش‌های درسی را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها فراهم آورده است.

کسب این رتبه درخشان نشان‌دهنده ظرفیت‌های اثرگذار نهاد کتابخانه‌های عمومی در پشتیبانی همه‌جانبه از پژوهشگران، دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور است؛ مراکزی که با توزیع عادلانه منابع علمی، غنی‌سازی بخش‌های کمک‌درسی و فراهم‌سازی فضای آرام و مناسب برای مطالعه، گامی مؤثر در جهت کاهش موانع دسترسی به کتب آموزشی، بسط عدالت فرهنگی و شکوفایی استعداد‌های درخشان در سطح استان برداشته‌اند.