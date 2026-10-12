شبکه چهار سیما با آماده‌سازی فیلم سینمایی «کریستوفر ها» برای پخش، و شبکه سه سیما با آغاز پوشش زنده رقابت‌های کشتی قهرمانی امید‌های جهان، برنامه‌های جدید خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «کریستوفر ها» محصول ۲۰۲۵ انگلستان و آمریکا در گونه کمدی-درام، با مدیریت دوبلاژ رضا آفتابی و صدابرداری مهدی پاینده در واحد دوبلاژ سیما دوبله شد.

در این اثر که با نقش‌آفرینی ۸ گوینده برجسته صداپیشگی شده، داستان نقاش سالخورده بریتانیایی روایت می‌شود که فرزندانش در پی توطئه برای جعل و فروش آثار او هستند.

این فیلم با محوریت چالش‌های اخلاقی و ارزش هنر، اهمیت میراث فرهنگی و اصالت در آثار هنری را به تصویر می‌کشد.

همچنین ، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان زیر ۲۳ سال که به میزبانی لاس‌وگاس آمریکا برگزار می‌شود، از امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه از طریق برنامه «دایره طلایی» شبکه سه سیما به‌صورت زنده پخش می شود.

تیم ملی ایران در هر ده وزن این دوره از مسابقات با حضور ۶۰۰ کشتی‌گیر از سراسر جهان شرکت دارد.

شبکه سه سیما طبق کنداکتور تنظیم‌شده ، تمامی مسابقات مراحل نیمه‌نهایی و فینال را تا ۲۷ مهرماه به‌صورت زنده برای علاقه‌مندان به ورزش کشتی پوشش می‌دهد.