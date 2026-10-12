به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، مسیر رقابت طلایی‌پوشان فوتسال بانوان فولاد مبارکه سپاهان در نیم‌فصل نخست لیگ برتر مشخص شد؛ رقابت‌هایی که با حضور ۱۵ تیم در دو گروه برگزار می‌شود.

شاگردان فریماه حبیبیان در گروه B مسابقات حضور دارند و مسیر جدید خود را در هفته اول با دیدار برابر پلی وایتال دلیجان آغاز خواهند کرد.

در هفته دوم فولاد مبارکه سپاهان با تکنیک برتر بابلسر به رقابت خواهد پرداخت.

در هفته سوم با هیئت فوتبال مشهد و هفته چهارم با تیم پارسه کرمان مسابقه خواهد داد.

تیم فولاد مبارکه سپاهان در هفته‌های هفته پنجم، ششم و هفتم به ترتیب با تیم‌های نورملارد، فولاد هرمزگان و پالایش نفت آبادان بازی خواهد داشت.