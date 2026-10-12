رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی اهواز با بیان اینکه نسبت به افزایش روزافزون مصرف دارو‌های گیاهی و باور غلط مبنی بر بی‌ضرر بودن آنها، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین هادوی گفت: بر اساس این گزارش، برخلاف تصور عموم، گیاهان دارویی به دلیل داشتن ترکیبات فعال، می‌توانند با داروهای شیمیایی تداخلات جدی ایجاد کرده و منجر به بروز عوارض جانبی یا بی‌اثر شدن درمان شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: گیاهان دارویی نیز مانند داروهای سنتتیک، از طریق تغییر در مسیرهای فارماکوکینتیکی (مانند جذب و متابولیسم) و فارماکودینامیکی (مانند عملکرد گیرنده‌ها)، بر عملکرد داروهای شیمیایی تأثیر می‌گذارند.

دکتر هادوی با بیان اینکه این تداخلات می‌تواند بر آنزیم‌های کبدی اثر بگذارد، گفت: در گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، بیماران مزمن، زنان باردار و کودکان، خطرناک‌تر خواهد بود.

رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی اهواز در پایان یادآور شد: معاونت غذا و داروی اهواز از جامعه پزشکی و شهروندان خواست تا پیش از مصرف هرگونه فرآورده گیاهی، حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کرده و از تداخلات احتمالی جلوگیری کنند.