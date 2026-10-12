به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این مراسم از دقایقی پیش در میادین و مساجد شهرستان‌ها و در یاسوج مرکز استان در خیابان جمهوری اسلامی در حال برگزاری است.

در این رزمایش، گروه‌های مختلف مردمی، سازمان‌های رزم، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و افرادی که در پویش جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند، حضور دارند و با شرکت در این برنامه، جلوه‌ای از اتحاد، همبستگی، ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به نمایش می گذارند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از عموم مردم برای حضور در این رزمایش دعوت کرد و گفت: از اقوام، قبایل و طوایف، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارگران، کشاورزان و همه اقشارمردم دعوت می‌کنیم تا با حضوری گسترده و در کنار یکدیگر، جلوه‌ای باشکوه از اتحاد مقدس ملت ایران را به نمایش بگذارند.