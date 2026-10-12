میترا شعبانیان، مربی پرافتخار و باسابقه والیبال کشور به عنوان سرمربی تیم والیبال بانوان باشگاه ذوب آهن برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، میترا شعبانیان که سابقه حضور روی نیمکت ذوب‌آهن را دارد، بار دیگر به جمع سبزپوشان بازگشت.

در کارنامه مربیگری شعبانیان، دو قهرمانی لیگ برتر همراه با بانک سرمایه (۱۳۹۵) و پیکان تهران (۱۳۹۶)، حضور در جام باشگاه‌های آسیا (۲۰۱۸) و دو نایب‌قهرمانی با سایپا و پیکان به چشم می‌خورد.

وی همچنین هدایت تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو و سرمربیگری تیم ملی زنان عراق (۱۴۰۱) را در سوابق بین‌المللی خود دارد.