به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان که عنوان نایب قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی را در پرونده دارد حالا آخرین تمرین خود را برای حضور درخشان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا پیگیری کرد.

این تیم به امید تکرار عنوان نایب قهرمانی و یا حتی کسب عنوان قهرمانی صبح امروز تهران را به مقصد ناگویا ترک کرد.

تیم والیبال نشسته بانوان کشورمان با تیم‌های چین و مغلوستان هم گروه است و در دیدار اول ۲۷ مهرماه به مصاف تیم قدرتمند چین می‌رود.