به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح دوشنبه ۲۰ مهر با عد ۸۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های هشت ایستگاه پایش فعال منتهی به صبح دوشنبه بیستم مهرماه با میانگین ۸۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۹۲، استانداری ۷۰، خیابان پروین اعتصامی ۸۷، بزرگراه خرازی ۹۸، علوم‌پزشکی ۸۳، رودکی ۷۲ و شهرک منتظری ۷۳ AQI قابل قبول و در محور شرق اصفهان (قهاب) ۱۵۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.