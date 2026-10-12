

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،با توجه به اینکه این سامانه به دو شیوه IP Base و User Base قابل استفاده است، دانشگاهیان محترم می‌توانند در داخل دانشگاه با IP دانشگاه از خدمات سامانه استفاده کنند.

در خارج از دانشگاه نیز اعضای محترم هیات علمی می‌توانند با کدملی (به عنوان یوزرنیم و پسورد) از خدمات سامانه استفاده نموده و پس از ورود به سامانه پسورد خود را تغییر دهند. سامانه تامین مقالات و منابع و مشابهت‌یابی "نوین لیب" امکان دسترسی به حدود ۵۰۰ پایگاه اطلاعاتی تخصصی در حوزه‌های مختلف علمی را فراهم کرده است.

از طریق این پایگاه می‌توان مقالات خارجی را از جهت مشابهت یابی و سرقت ادبی مورد بررسی قرار داد.

در صورتی که در نحوه استفاده از سامانه مشکل یا سوالی وجود دارد، به بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی مراجعه و یا با مرکز علم‌سنجی دانشگاه به شماره ۳۴۲۷۴۶۰۱ داخلی ۲۱ تماس حاصل فرمائید.