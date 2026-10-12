کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اصفهان در پی اتفاقات دیدار تیم‌های نامداران اصفهان و سپاهان نوین فوتبال زیر ۱۳ سال استان، دستور موقت صادر کرد.

واکنش کمیته انضباطی به ضرب و شتم داور در رقابت فوتبال

واکنش کمیته انضباطی به ضرب و شتم داور در رقابت فوتبال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام پایگاه اینترنتی رسمی هیات فوتبال استان اصفهان، دیدار تیم‌های نامداران به عنوان میزبان و سپاهان نوین به عنوان میهمان، در ورزشگاه خلیج فارس اصفهان برگزار شد، که این مسابقه نیمه‌تمام باقی ماند.

براساس گزارش مقامات رسمی مسابقه، تخلفی از تماشاگر منتسب به تیم نامداران با موضوع بدرفتاری با مقام رسمی مسابقه و حمله به داور مسابقه مطرح شد.

بر همین اساس، کمیته انضباطی هیات فوتبال استان با استناد به ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا زمان صدور رأی، دستور داد تمامی مسابقات تیم نامداران در رده سنی زیر ۱۳ سال، در دیدار‌های میزبان و میهمان، بدون حضور تماشاگر برگزار شود.

همچنین بنا بر این دستور موقت، تیم نامداران از میزبانی در ورزشگاه خلیج فارس اصفهان محروم شده و موظف است با هماهنگی کمیته مسابقات، دیدار‌های خانگی خود را در ورزشگاهی که از سوی کمیته مربوطه تعیین می‌شود، برگزار کند.

این دستور موقت در نشست فوق‌العاده کمیته انضباطی روز گذشته صادر شده و به مدت ۲ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف هیات فوتبال استان است.

این تصمیم، دستور موقت بوده و رأی نهایی پرونده پس از مراحل رسیدگی انضباطی صادر خواهد شد.