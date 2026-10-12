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در این بسته خبری، اخبار کوتاه از شهرستانهای خراسان رضوی آمده است. این بسته تا پایان امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ به روزرسانی میشود.
ساخت ۲۶ کلاس درس در باخرز
حامد کاخکی، مدیر آموزش و پرورش باخرز گفت: با اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، ۲۶ کلاس درس در یک و نیم سال گذشته، در این شهرستان ساخته شد. شهرستان باخرز در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی متعهد به ساخت ۱۱ مدرسه شده که از این تعداد ۸ آموزشگاه به بهرهبرداری رسید و پیشرفت اجرای نهضت در این شهرستان به ۷۰ درصد رسید.