ساخت ۲۶ کلاس درس در باخرز

حامد کاخکی، مدیر آموزش و پرورش باخرز گفت: با اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، ۲۶ کلاس درس در یک و نیم سال گذشته، در این شهرستان ساخته شد. شهرستان باخرز در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی متعهد به ساخت ۱۱ مدرسه شده که از این تعداد ۸ آموزشگاه به بهره‌برداری رسید و پیشرفت اجرای نهضت در این شهرستان به ۷۰ درصد رسید.