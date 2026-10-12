مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ نداشتند، یک هفته مهلت دارند در درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری تکمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان خبر داد و گفت: روز گذشته حساب کالابرگ افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد.

اشرفی با بیان اینکه حساب کالابرگ هموطنان زیرپوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۵ مهر یک میلیون تومان شارژ شده بود، گفت: با هدف افزایش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر، روز گذشته ۱۹ مهر مجدد ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از این افراد واریز شد.

وی حمایت حداکثری از خانوار‌های با درآمد پایین را راهبرد دولت دانست و گفت: این مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای استمرار دریافت افزایش کالابرگ سه ماه فرصت دارند، با مراجعه به درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری را پر کنند.

اشرفی همچنین با بیان اینکه چنانچه حساب کالابرگ تعداد کمی از هموطنان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی شارژ نشده باشد، گفت: این افراد یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی دولت من، با پر کردن فرم خوداظهاری درخواست بررسی وضعیت و استحقاق خود را ارائه کنند تا پس از بررسی الکترونیکی و میدانی، در صورت احراز مشمولیت افزایش کالابرگ، اعتبار شارژ خواهد شد.

به گفته وی دولت برای افزایش رقم کالابرگ سایر اقشار آسیب پذیر غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، در صورت تأمین و تخصیص منابع، تصمیم‌های لازم را در مراحل بعدی خواهد گرفت.