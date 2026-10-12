هشدار هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد برای سامانه بارشی در هفته جاری
براساس بررسی نقشههای هواشناسی هشدار زرد برای روزهای میانی هفته جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: صدور هشدار زرد برای پیشگیری از مخاطرات پدیدههای هواشناسی شامل بارش رگبار باران، رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظهای صادر شده است.
ولی بهرهمند افزود: براساس بررسی نقشههای هواشناسی پدیدههای جوی یاد شده در مناطق سردسیری و گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد شامل شهرستانهای بویراحمد، دنا، مارگون، گچساران، باشت، بهمئی، کهگیلویه، چرام، لنده و لیکک پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی بر اثر مه و احتمال سقوط سنگ از ارتفاع از اثرات پیشبینی شده در این سامانه به استان است.
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از گردشگران و شهروندان خواست تا در مدت زمان فعالیت سامانه یاد شده از توقف در بستر و حاشیه رودخانهها و همچنین انجام فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند.
بهرهمند عنوان کرد: خودداری از چرای دام در بستر رودخانهها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و انتقال محصولات برداشت شده به محلهای دارای سقف از توصیهها برای کاهش میزان خسارتهای احتمالی پدیدههای جوی چند روز آینده است.
هشدار زرد برای شرایط جوی، هنگامی صادر میشود که اثرات منفی ضعیفی از جمله اختلال در سفرها در برخی نقاط ایجاد شود.
در این سطح از هشدار، بیشتر افراد ممکن است بتوانند کارهای روزمره خود ادامه دهند، اما برخی دیگر بسته به مکان و یا نوع فعالیت آنها بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند؛ بنابراین توجه به محتوی هشدار و ارزیابی اینکه آیا فعالیت افرادمیتواند تحت تأثیر این هشدار قرار گیرد مهم است همچنین مسئولان باید از وجود پدیده جوی آگاه بوده و تدابیر لازم را در صورت نیاز اتخاذ کنند.