برای پیشگیری از مخاطرات پدیده‌های هواشناسی شامل بارش رگبار باران، رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای صادر شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: صدور هشدار زرد

ولی بهره‌مند افزود : براساس بررسی نقشه‌های هواشناسی پدیده‌های جوی یاد شده در مناطق سردسیری و گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد شامل شهرستان‌های بویراحمد، دنا، مارگون، گچساران، باشت، بهمئی، کهگیلویه، چرام، لنده و لیکک پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی بر اثر مه و احتمال سقوط سنگ از ارتفاع از اثرات پیش‌بینی شده در این سامانه به استان است.

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از گردشگران و شهروندان خواست تا در مدت زمان فعالیت سامانه یاد شده از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و همچنین انجام فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند.

بهره‌مند عنوان کرد: خودداری از چرای دام در بستر رودخانه‌ها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و انتقال محصولات برداشت شده به محل‌های دارای سقف از توصیه‌ها برای کاهش میزان خسارت‌های احتمالی پدیده‌های جوی چند روز آینده است.