به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: روزانه بیش از ۵۰۰ تن مرغ مازندران راهی بازار تهران می‌شود.

حسین اسلامی با استناد به آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی اعلام کرد: روزانه در مجموع ۵۰۰ هزار و ۶۲۲ کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران به تهران ارسال شده است.

وی افزود: از این مقدار مرغ آماده پخت ارسالی، ۲۵۳ تن به فروشگاه‌ها و میادین تهران اختصاص داشته است.

اسلامی همچنین با اشاره به انتقال مرغ زنده به پایتخت گفت: ۱۱۲ هزار و ۸۱۰ قطعه مرغ زنده نیز برای کشتار به تهران فرستاده شد که در آمار اعلامی تأمین مرغ این بازار لحاظ شده است.

وی همچنین میزان گوشت مرغ توزیع‌شده در داخل مازندران را با احتساب قطعه‌بندی، ۲۷۰ تن اعلام کرد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: بخشی از مرغ مورد نیاز بازار استان از مسیر‌های دیگر نیز تأمین می‌شود و مرغ آماده طبخ از استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه زنجیره‌ای در شبکه توزیع مازندران عرضه می‌شود.

اسلامی درباره ارسال مرغ به سایر استان‌ها نیز گفت: ۶۸ هزار و ۴۱۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ از مازندران به دیگر استان‌ها ارسال شد.

وی افزود: علاوه بر این، ۴۰ هزار و ۶۰۰ قطعه مرغ زنده به مقصد سایر استان‌ها فرستاده شد که سهم سمنان ۳۲ هزار و ۸۰۰ قطعه، گلستان ۶ هزار قطعه و استان مرکزی هزار و ۸۰۰ قطعه بوده است.