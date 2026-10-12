بازار مصالح ساختمانی امروز دوشنبه (۲۰ مهر ۱۴۰۵)؛ در بخش تیرآهن و سیمان عمدتاً با ثبات قیمت‌ها همراه است؛ در بازار میلگرد نیز با وجود ثبات نرخ بیشتر محصولات، برخی مقاطع کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با افزایش ۴ هزار تومانی به ۱۲۲ هزار و ۷۳۰ تومان رسیده و تیرآهن ۱۸ این شرکت نیز با نرخ ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان و تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۶ فایکو با قیمت ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شوند، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان قیمت دارد.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۱۳ هزار و ۱۸۱ تومان معامله می‌شوند.

همچنین تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با هزار تومان کاهش به ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و تیرآهن ۱۸ نرمال با افت هزار تومانی، ۱۱۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

بازار میلگرد؛ کاهش قیمت در چند محصول

امروز (۲۰ مهر ۱۴۰۵)، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با کاهش ۴ هزار تومانی به ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان رسیده است و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد نیز با افت ۲ هزار تومانی، ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۲۵ هزار تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شود.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با افزایش ۱۸۰ تومانی، ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شود.

در سایر مقاطع، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با نرخ ۱۰۷ هزار و ۸۲۰ تومان عرضه می‌شود و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور پس از هزار تومان کاهش، به ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.

ثبات قیمت سیمان پاکتی در بازار مصالح ساختمانی

امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان قیمت دارند.

همچنین، سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی داراب و آبیک هر کدام ۲۵۵ هزار تومان قیمت دارند و سیمان هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.