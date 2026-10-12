به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی،سازمان جهاد کشاورزی مازندران از بررسی فرآیند ثبت اطلاعات واحد‌های شالیکوبی و بسته‌بندی برنج در سامانه جامع انبار‌ها خبر داد و هدف از آن را شفاف‌سازی زنجیره تأمین برنج، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری و تسهیل رصد موجودی انبار‌ها عنوان کرد.

حسین اسلامی با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای سیاست‌های نظارتی و تنظیم بازار، تیم‌های کارشناسی این معاونت ضمن حضور در واحد‌های شالیکوبی و بسته‌بندی برنج، فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

وی هدف از این اقدام را شفاف‌سازی زنجیره تأمین برنج، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری، و تسهیل در رصد موجودی انبار‌ها عنوان کرد و گفت: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها نقش کلیدی در مدیریت بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: بر اساس قانون، تمامی واحد‌های صنفی و غیرصنفی که اقدام به نگهداری کالا می‌کنند، موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها هستند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این نظارت‌ها گفت: برنامه‌ریزی شده است تا در هفته‌های آینده، سایر واحد‌های شالیکوبی و بسته‌بندی برنج استان نیز مورد بررسی و پایش قرار گیرند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی در پایان خاطر نشان کرد: نظارت بر زنجیره تولید و توزیع برنج به عنوان یکی از محصولات استراتژیک استان مازندران، نقش بسزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره‌وری، شفافیت بازار و حمایت از تولید داخلی دارد. ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها گامی مؤثر در جهت جلوگیری از انحراف در توزیع، کنترل قیمت‌ها و تقویت امنیت غذایی کشور است. این اقدام همچنین به توسعه پایدار کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.