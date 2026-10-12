به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه فرانسوی لوفیگارو، ارتش کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که پیونگ‌یانگ چندین موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. این ارتش پیش‌تر از شناسایی یک «پرتابه ناشناس» خبر داده بود.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ارتش ما چندین موشک بالستیک را شناسایی کرده است که حدود ساعت ۹:۲۰ صبح به وقت محلی (۰۰:۲۰ به وقت گرینویچ) از پیونگ‌یانگ به سوی دریای شرقی شلیک شد.» دریای شرقی نامی است که کره‌ای‌ها برای دریای ژاپن به کار می‌برند.

این شلیک چند روز پس از آن صورت گرفت که سئول روز پنجشنبه نخستین آزمایش یک وسیله گلاید مافوق صوت (HGV) ساخت داخل را انجام داد؛ سلاحی که برای نخستین بار در خاک کره جنوبی تولید شده است.

وسایل گلاید مافوق صوت با استفاده از پیشرانه‌های موشکی به لایه‌های بالایی جو فرستاده می‌شوند و سپس با سرعتی دست‌کم پنج برابر سرعت صوت به سمت هدف خود حرکت می‌کنند.

این آزمایش نیز در پی شلیک یک موشک مافوق صوت میان‌برد از سوی کره شمالی انجام شد؛ موشکی که به گفته پیونگ‌یانگ، در ساخت یا هدایت آن از هوش مصنوعی استفاده شده بود.

در اواخر ماه سپتامبر(اوایل مهر) نیز اختلاف دیپلماتیک تازه‌ای میان دو همسایه شعله‌ور شد. این دو کشور از نظر فنی همچنان در وضعیت جنگی قرار دارند.

این تنش پس از انفجار مین‌هایی در منطقه غیرنظامی‌شده (DMZ) میان دو کشور بالا گرفت؛ حادثه‌ای که به زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی منجر شد.

دولت کره جنوبی و نیرو‌های چندملیتی مستقر در این کشور به رهبری ایالات متحده اعلام کردند که مین‌های منفجرشده متعلق به کره شمالی بوده‌اند.

آنها پیونگ‌یانگ را به نقض توافق آتش‌بسی متهم کردند که به جنگ کره در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ پایان داده بود.

سئول از پیونگ‌یانگ خواست بابت این حادثه عذرخواهی کند؛ اما کره شمالی ضمن رد هرگونه مسئولیت، این اتهامات را «اقدامی تحریک‌آمیز» توصیف کرد.