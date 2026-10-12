

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،تورج کرمیان،گفت: فرآورده‌های خام دامی غیرقابل مصرف پس از شناسایی و طی مراحل قانونی، از چرخه مصرف انسانی خارج و امحا شدند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی در عرضه فرآورده‌های خام دامی افزود: نظارت‌های دامپزشکی با هدف تأمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان و جلوگیری از عرضه گوشت و آلایش ناسالم در سطح شهرستان ادامه دارد.

کرمیان از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کنند و در هنگام خرید گوشت، به مهر و برچسب بهداشتی دامپزشکی توجه داشته باشند.