به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

آیت الله زین العابدین قربانی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت پس از عمری تلاش و کوشش در راه علم و دانش و سنگر نماز جمعه رخت از جهان فروبست ارتحال ایشان را به بیت شریف و همه دوستان و آشنایان وی و مردم مومن گیلان تسلیت گفته از خداوند متعال حشر وی را با اولیائش مسالت دارم

رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت