مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به آبگیری ۳۷ درصدی سد‌های استان از آمادگی فنی و عملیاتی آنها برای کنترل و ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی در پی هشدار‌های هواشناسی و احتمال وقوع پدیده ال‌نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدامین بارانی گفت: با توجه به هشدار‌های هواشناسی و احتمال بارش باران در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان، تمهیدات لازم برای افزایش آمادگی سد‌های مخزنی با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و بر اساس شیوه‌نامه‌های بهره‌برداری انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا، تجهیزات مکانیکی و برقی سد‌های جنوب استان بررسی شده، موتور‌های ژنراتور مورد آزمایش قرار گرفته و نیرو‌های فنی ساماندهی شده‌اند تا آمادگی لازم برای اجرای مانور و بهره‌برداری از دریچه‌های سد‌ها در شرایط اضطراری فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از خسارات احتمالی سیلاب بیان کرد: هشدار‌های ایمنی درباره خطرات سیل و ضرورت خودداری از تردد و اسکان در حریم رودخانه‌ها و مناطق آسیب‌پذیر از طریق فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و معتمدان محلی اطلاع‌رسانی شده است.

محمدامین بارانی، سد‌های پیشین، زیردان، کهیر، شی‌کلک، ماشکید و خیرآباد را از مهم‌ترین سد‌های مخزنی سیستان و بلوچستان برشمرد و تأکید کرد: پایش مستمر تأسیسات، آمادگی نیرو‌های عملیاتی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهره‌برداری برای مدیریت روان‌آب‌ها و کنترل سیلاب‌های احتمالی در دستور کار قرار دارد.