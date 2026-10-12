به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست ساعت ۱۶ با حضور داوود امیریان، نویسنده کتاب «روزه کله‌گاوی»، مهدی کفاش، کارشناس کتاب و با دبیری حمید بابایی نویسنده و منتقد ادبی در دفتر خبرگزاری مهر در تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸ برگزار خواهد شد.

کتاب «روزه کله‌گاوی» ماجرای آریا و لیانا، خواهر و برادری را روایت می‌کند که با اشتیاق می‌خواهند مانند پدر و مادرشان روزه بگیرند.

داستان از نخستین سحر ماه رمضان آغاز می‌شود و در جریان تجربه روزه‌داری این دو کودک، مفاهیمی مانند صبر، مهربانی خدا و فلسفه روزه‌داری را به زبانی شیرین و متناسب با دنیای کودکان مطرح می‌کند.

در این داستان، والدین بدون تحمیل تکالیف دینی، فرزندان خود را با روزه کله‌گنجشکی آشنا می‌کنند و با توجه به سن و توانایی آنها، زمینه شناخت تدریجی آموزه‌های دینی را فراهم می‌آورند.

کتاب «روزه کله‌گاوی» نوشته داوود امیریان و با تصویرگری ملیحه کامیاب، در ۲۴ صفحه مصور رنگی و قطع خشتی در گروه کودک و نوجوان انتشارات به‌نشر، منتشر شده است.