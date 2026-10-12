پخش زنده
امروز: -
نشست «کاربرد طنز در ادبیات دینی» با محوریت کتاب کودک «روزه کلهگاوی» نوشته داوود امیریان توسط انتشارات بهنشر، سهشنبه ۲۱ مهرماه در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست ساعت ۱۶ با حضور داوود امیریان، نویسنده کتاب «روزه کلهگاوی»، مهدی کفاش، کارشناس کتاب و با دبیری حمید بابایی نویسنده و منتقد ادبی در دفتر خبرگزاری مهر در تهران، خیابان استاد نجاتاللهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸ برگزار خواهد شد.
کتاب «روزه کلهگاوی» ماجرای آریا و لیانا، خواهر و برادری را روایت میکند که با اشتیاق میخواهند مانند پدر و مادرشان روزه بگیرند.
داستان از نخستین سحر ماه رمضان آغاز میشود و در جریان تجربه روزهداری این دو کودک، مفاهیمی مانند صبر، مهربانی خدا و فلسفه روزهداری را به زبانی شیرین و متناسب با دنیای کودکان مطرح میکند.
در این داستان، والدین بدون تحمیل تکالیف دینی، فرزندان خود را با روزه کلهگنجشکی آشنا میکنند و با توجه به سن و توانایی آنها، زمینه شناخت تدریجی آموزههای دینی را فراهم میآورند.
کتاب «روزه کلهگاوی» نوشته داوود امیریان و با تصویرگری ملیحه کامیاب، در ۲۴ صفحه مصور رنگی و قطع خشتی در گروه کودک و نوجوان انتشارات بهنشر، منتشر شده است.