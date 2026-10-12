نماینده مردم بجنورد و چند شهرستان خراسان شمالی در مجلس، با اشاره به آسفالت راه‌های روستایی، پیشرفت محور‌های ارتباطی و افتتاح حدود ۷ هزار واحد مسکونی، بر ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدمهدی شهریاری، نماینده مردم بجنورد و شهرستان‌های شمالی خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، از روند اجرای طرح‌های راه‌سازی و مسکن در این استان خبر داد.

شهریاری گفت: با وجود محدودیت منابع مالی دولت، اقدامات انجام‌شده در حوزه راه و شهرسازی، به‌ویژه در مناطق روستایی، قابل توجه بوده است.

وی افزود: در برخی شهرستان‌های استان، همه راه‌های روستایی بهسازی و آسفالت شده و توسعه راه‌های ارتباطی همچنان ادامه دارد.

شهریاری با اشاره به محور میامی به جاجرم و سنگ اظهار کرد: بخشی از این مسیر در حال اجراست و امید می‌رود یک مسیر آن تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

نماینده مجلس همچنین تکمیل محور جنگل گلستان به بجنورد را از طرح‌های مهم استان دانست و تأمین اعتبار برای اجرای قطعه باقی‌مانده را ضروری برشمرد.

شهریاری در حوزه مسکن نیز از افتتاح حدود ۷ هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: طرح‌های دیگری در شهرستان‌های مختلف در دست اجراست.

وی تأمین زمین در برخی مناطق را از مسائل پیش‌روی اجرای طرح‌های مسکن عنوان کرد و خواستار پیگیری برای رفع این موانع شد.

نماینده مردم بجنورد در پایان با اشاره به حمایت‌های عمرانی و اختصاص قیر رایگان به شهرداری‌ها، بر تداوم همکاری مجلس و دولت برای تکمیل طرح‌ها و بهبود خدمات‌رسانی تأکید کرد.