خیران در گردهمایی «نسیم مهر»، برای حمایت از خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرایم مالی و غیرعمد بیش از ۱۵ میلیارد تومان کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این همایش، کمک‌های خیران برای آزادی زندانیان جرایم مالی و غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان به بیش از ۱۵ میلیارد تومان رسید؛ مشارکتی که در کنار کمک به آزادی زندانیان، زمینه تقویت برنامه‌های حمایتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانوار را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی، نماینده ولی‌فقیه در استان، در این همایش با تأکید بر رعایت اصول اخلاقی در جامعه اسلامی گفت: انسان مؤمن باید هر آنچه برای خود می‌پسندد، برای دیگران نیز بخواهد.

وی کمک به زندانیان جرایم مالی و خانواده‌های آنان را جلوه‌ای از ایثار و تقوای اجتماعی دانست و بر آثار ارزشمند این اقدامات خیرخواهانه در دنیا و آخرت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری هم خدمت به مردم و دستگیری از نیازمندان را از مصادیق روشن نیکوکاری دانست و این اقدامات را صدقه جاریه‌ای توصیف کرد که می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

وی با اشاره به آیه شریفه «فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ» بر ماندگاری آثار کار‌های خیر تأکید کرد و با بیان روایتی از محدث نوری درباره فضیلت گره‌گشایی از کار مردم، خدمت به دیگران را از ارزشمندترین اعمال برشمرد.

سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری و رئیس انجمن حمایت از زندانیان استان، با تشریح اقدامات این انجمن گفت: حمایت از خانواده زندانیان و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از مهم‌ترین اهداف این مجموعه است.

وی افزود: حبس سرپرست خانواده می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، انجمن حمایت از زندانیان علاوه بر کمک‌های مقطعی، به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار برای تداوم خدمات حمایتی است.

دادستان مرکز استان گفت: کمک‌های مالی خیران در این همایش، روند تکمیل دو طرح عمرانی شامل جایگاه پمپ‌بنزین و مجتمع تجاری و خدماتی در منطقه منظریه شهرکرد را تسریع می‌کند و عواید حاصل از این طرح‌ها برای حمایت از خانواده زندانیان هزینه خواهد شد.