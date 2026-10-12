معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، از ابلاغ مصوبه جامع ۹ ماده‌ای با ۳۰ تبصره برای ساماندهی مرزهای کشور خبر داد و بر انتقال فرایندهای زمان‌بر به گمرکات مبدأ و عبور سریع کالا از مرزها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری اخبار گمرکی؛ عسگری در بازدید از گمرک مرزی باشماق مریوان و نشست با فعالان اقتصادی و مدیران استان کردستان، هدف مصوبات جدید ستاد ملی گذر را کاهش توقف کامیون‌ها، جلوگیری از دپوی کالا و تسهیل مبادلات تجاری عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه مرز نباید به محل توقف سرمایه تجار تبدیل شود، گفت: فرایندهای زمان‌بر ارزیابی، نمونه‌برداری و امور اسنادی باید به گمرکات مبدأ صادرات و گمرکات داخلی منتقل شود. همچنین بازرگانان استان‌های دیگر باید تشریفات اظهار و گمرکی را در گمرکات استان خود انجام دهند تا کامیون‌ها در مرزهای خروجی، با بهره‌گیری از مدیریت هوشمند ریسک و از مسیر سبز عبور کنند.

تأکید بر حذف کنترل‌های موازی و مدیریت واحد مرزی

رئیس کل گمرک ایران با تأکید بر ضرورت اجرای مدیریت واحد مرزی، کنترل‌های موازی، بازرسی‌های تکراری و توقف‌های سلیقه‌ای کامیون‌ها را غیرقابل‌قبول دانست و تصریح کرد: نظارت بر کالا و پلمب محموله‌ها باید به‌صورت متمرکز و با محوریت گمرک انجام شود تا ضمن افزایش سرعت ترانزیت، توان رقابتی مسیرهای ترانزیتی کشور حفظ شود.

عسگری همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی گفت: مدیریت هماهنگ مرزها بر اساس قانون بر عهده گمرک است، اما تحقق این هدف به فرماندهی واحد و پاسخ‌گو و پرهیز از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها نیاز دارد.

آمادگی گمرک برای فعالیت شبانه‌روزی مرز باشماق

عسگری در پاسخ به مطالبه فعالان اقتصادی برای شبانه‌روزی شدن مبادلات تجاری در مرز باشماق مریوان اعلام کرد: گمرک آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های همجوار و هماهنگی با طرف عراقی، فعالیت این مرز را به‌صورت ۲۴ ساعته برقرار کند.