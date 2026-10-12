رئیس اتاق بازرگانی فارس در دومین نمایشگاه «شیراز اکسپو» و نخستین «نمایشگاه» هنر، برگزاری این رویداد را گامی مؤثر در مسیر معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان دانست و بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری برای حضور پررنگ‌تر فارس در بازار‌های جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس در دومین نمایشگاه «شیراز اکسپو» و نخستین «نمایشگاه» هنر، برگزاری این رویداد را گامی مؤثر در مسیر معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان دانست و بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری برای حضور پررنگ‌تر فارس در بازار‌های جهانی تأکید کرد.

حمیدصادق حمیدیان در این مراسم با اشاره به شرایط پیچیده تجارت آزاد کشور، برگزاری این نمایشگاه با رویکرد صادرات‌محور را اقدامی شایسته توجه دانشت.

وی تصریح کرد: فارس از پیشینه‌ای درخشان در حوزه سرمایه انسانی و ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های میراث فرهنگی، کشاورزی و صنعت برخوردار است که باید از آنها برای ایجاد ارزش افزوده بهره گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر اینکه این استان حدود ۷ درصد مساحت و ۶ درصد جمعیت کشور را داراست، افزود: نزدیک به ۳۰ درصد از ظرفیت‌های میراث فرهنگی و ادبی کشور در فارس نهفته است؛ با این حال، سهم استان از حمایت‌ها و اعتبارات با این توانمندی‌ها فاصله قابل‌توجهی دارد.

وی در بخشی از سخنان خود خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خواستار تخصیص اعتبارات متناسب با جایگاه این استان شد و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای عرضه محصولات فرهنگی در بازار‌های جهانی ضروری دانست.

دومین نمایشگاه «شیراز اکسپو» نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان فارس به کشور‌های خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارس برپاشده است و تا ۲۴ مهر ادامه دارد.