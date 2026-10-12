به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مصیب رفیعی‌پور با تأکید بر اهمیت حیاتی زمان طلایی در مواجهه با سکته‌های ایسکمیک اظهار داشت: فرآیند درمان با استفاده از داروهای حل‌کننده لخته خون (ترومبولیتیک) هم‌اکنون با رعایت استانداردهای بالینی بالا در ۲۰ بیمارستان منتخب استان، شامل ۷ بیمارستان در اهواز و ۱۳ بیمارستان در شهرستان‌ها در حال اجرا است.



وی افزود: با توجه به اینکه در هر دقیقه پس از وقوع سکته مغزی حدود ۲ میلیون سلول عصبی از بین می‌رود، سرعت عمل در انتقال بیمار و شروع درمان، عامل اصلی تعیین‌کننده میان آینده سلامت بیمار و بروز ناتوانی‌های دائمی است و خوشبختانه با اهتمام گروه‌های مجری درمان استروک و حمایت‌های مستمر ریاست دانشگاه و معاونت درمان، میانگین زمان رسیدن بیمار به درمان در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه به زیر ۴۵ دقیقه کاهش یافته است که این خود یک دستاورد بزرگ در مدیریت بحران‌های عروقی محسوب می‌شود.

مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه در تشریح پروتکل درمانی گفت: در دقایق اولیه ورود بیمار، بلافاصله فرآیند سی‌تی‌اسکن مغزی انجام شده و پس از حضور متخصص مغز و اعصاب بر بالین بیمار و تأیید تشخیص سکته ایسکمیک، تزریق داروی ترومبولیتیک آغاز می‌شود؛ این رویکرد باعث شده است که میزان عوارض ناشی از سکته، از جمله اختلالات تکلم، فلج و بی‌حسی اندام‌ها، به شکل چشمگیری کاهش یابد.

وی به پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه درمان استروک اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، بیمارستان گلستان اهواز با بهره‌گیری از توان متخصصان فلوشیپ استروک، قابلیت انجام عمل تخصصی خارج‌سازی مکانیکی لخته خون از مغز (ترومبکتومی) را داراست و این خدمت تخصصی که منجر به بازگشت سریع‌تر بیماران به زندگی عادی می‌شود، در کنار ارائه خدمات توانبخشی در بیمارستان گلستان با تعرفه دولتی، تحولی در کیفیت زندگی مبتلایان ایجاد کرده است.

دکتر رفیعی‌پور در پایان با هشدار نسبت به عواقب عدم مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی تاکید کرد: تأخیر در مراجعه در زمان طلایی، علاوه بر بروز عوارض جبران‌ناپذیر نظیر اختلال در بلع و ناتوانی‌های حرکتی، هزینه‌های سنگین درمانی و اجتماعی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. هدف ما از گسترش شبکه خدمات درمانی، تضمین دسترسی شهروندان به درمان‌های مؤثر و شفابخش در مواجهه با این بیماری حاد است. انتظار می‌رود تمامی افراد جامعه در صورت مشاهده علائم سکته مغزی در بیماران مانند شلی و فلجی اندام‌ها، غیرقرینگی صورت، اختلال تکلم، اختلال بلع، سرگیجه و ... به سرعت با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و فرآیند درمان این عزیزان را به جریان بیاندازند.