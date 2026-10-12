از یک واحد غیرمجاز در شهرستان خمینی شهر ۷۰۰ کیلوگرم انواع قطعات مرغ غیربهداشتی کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پی نظارت‌های مستمر بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان این اداره در بازرسی از یک واحد قطعه‌بندی غیرمجاز۷۰۰ کیلوگرم انواع قطعات مرغ را که در شرایط غیربهداشتی در حال تهیه بود، شناسایی و توقیف کردند.

فضل‌الله صالحی افزود: پس از نمونه‌برداری و حصول نتایج آزمایشگاهی، با پیگیری‌های قانونی و دستور دادستان شهرستان، محموله با نظارت کارشناسان دامپزشکی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی ادامه داد:کارشناسان به‌صورت مستمر برتمامی مراکز طبخ و عرضه فرآورده‌های خام دامی نظارت کرده و با هرگونه تخلف بهداشتی، مطابق مقررات و ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.