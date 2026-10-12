رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و هم‌مرزی آذربایجان‌غربی با چند کشور خارجی گفت: این استان به واسطه تنوع تولید و پایانه‌های مرزی فعال، نقش کلیدی و محوری در صیانت از امنیت غذایی و توسعه صادرات پایدار بخش کشاورزی ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مریم جلیلی‌مقدم در دیدار با مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: آذربایجان‌غربی به لحاظ وسعت اراضی کشاورزی، تنوع بالای محصولات باغی و زراعی و به‌ویژه مرز‌های طولانی با کشور‌های همسایه، یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین مناطق کشور در حوزه بهداشت گیاهی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از اقدامات شبکه مراقبت و پایش آفات و بیماری‌ها در استان افزود: سازمان حفظ نباتات عزم جدی برای تقویت استان‌های مرزی دارد و تلاش‌ها برای ارتقای زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی ناوگان نظارتی و تجهیز گمرکات و مراکز قرنطینه گیاهی این استان در دستور کار ویژه قرار دارد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد: تسهیل در فرآیند صادرات محصولات استاندارد و دارای سلامت زیستی در کنار نظارت دقیق بر ورود محموله‌ها، اولویت مهم این سازمان است و حمایت‌های لازم برای رفع چالش‌های اعتباری و فنی آذربایجان‌غربی انجام خواهد شد.

پایش مستمر اراضی کشاورزی و توسعه مبارزه بیولوژیک در آذربایجان‌غربی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این نشست با ارائه گزارشی جامع از عملکرد ماه‌های اخیر این مدیریت، به وسعت اجرای عملیات مدیریت آفات اشاره کرد و گفت: در سال زراعی جاری، پایش و مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در سطح ده‌ها هزار هکتار از باغات و مزارع استان با اولویت محصولات استراتژیک به مرحله اجرا درآمده است.

نفیسه طوسی با تاکید بر رویکرد تلفیقی و به‌کارگیری روش‌های غیرشیمیایی و زیستی در اراضی استان، اظهار کرد: سلامت محصول نهایی و تضمین بازار‌های هدف صادراتی، مستلزم تقویت شبکه‌های مراقبت و استفاده از رویکرد‌های دانش‌بنیان در پایش مزارع است.

وی همچنین به مهم‌ترین مطالبات و چالش‌های این حوزه اشاره کرد و افزود: محدودیت منابع اعتباری، ضرورت تجهیز و نوسازی امکانات آزمایشگاهی تشخیص آفات و قرنطینه، و نوسازی ناوگان خودرویی و نظارتی کارشناسان در خطوط مرزی و مزارع، از جمله نیاز‌های اساسی استان است که تحقق آنها حمایت‌های ویژه ستادی را می‌طلبد.