

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این نمایشگاه از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در سالن دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد و بستری برای معرفی ظرفیت‌ها، دستاوردها و توانمندی‌های روستایی و عشایری استان‌های کشور فراهم کرد. آیین اختتامیه این رویداد با حضور دکتر عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، جمعی از مسئولان ملی و دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه برگزار شد.

کسب این رتبه کشوری، بیانگر نگاه فرصت محور مدیریت ارشد کرمانشاه به حوزه توسعه روستایی است و ضرورت تداوم برنامه‌های توانمندسازی روستاییان، حمایت از تولید و کارآفرینی محلی و تقویت زیرساخت‌های توسعه پایدار در مناطق روستایی استان را نشان می دهد.

جبار نظری، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه، با اشاره به حضور فعال استان در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری، گفت: غرفه‌های کرمانشاه در قالب ۱۲ غرفه تولیدات بومی و محلی شامل صنایع‌دستی، گلیم، گیوه، زعفران، نان برنجی، عسل، روغن حیوانی، کیف چرمی، خشکبار و زیتون، در کنار غرفه‌های پارک علم و فناوری و سه سیاه‌چادر عشایری، ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، فرهنگی و فناورانه استان را معرفی کردند.

همچنین اجرای آیین‌های بومی، حرکات موزون محلی، تنبورنوازی، دف‌نوازی و بازی‌های محلی با حضور ۵۵ نفر از هنرمندان، جلوه‌ای از غنای فرهنگی و میراث زنده کرمانشاه را به نمایش گذاشت. وی با تشریح ظرفیت‌های جامعه عشایری استان افزود: بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، کرمانشاه حدود ۱۴ هزار خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر و متشکل از ۱۴ ایل دارد و از نظر جمعیت عشایری رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.

عشایر استان با برخورداری از یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام، تأمین‌کننده حدود ۵۰ درصد دام سبک استان هستند و سالانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز، ۲۷ هزار تن شیر، هزار و ۶۳۰ تن انواع الیاف، ۲۱ هزار قطعه صنایع‌دستی، ۹۰۰ تن روغن حیوانی و ۳۰ تن عسل تولید می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به استقرار عشایر در ۵۰ درصد عرصه‌های منابع طبیعی استان و تقدیم ۵۲۰ شهید به انقلاب اسلامی، تأکید کرد که بیش از ۲۵۰۰ روستای کرمانشاه نیز با ظرفیت‌هایی گسترده در حوزه صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی و دامی، طیور، پرورش ماهی و سایر تولیدات بومی، نقش مهمی در اقتصاد محلی و توسعه پایدار استان دارند.