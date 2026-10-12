کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا کمی مواج پیش بینی و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک و تفریحی با احتیاط انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در سواحل و جزایر مه صبحگاهی و بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری، صبح در برخی سواحل و جزایر مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی و در طول روز در سطح دریا وزش باد‌های جنوب شرقی مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: شرایط جوی و دریایی کنونی، فردا سه شنبه نیز در استان پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.