به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در شبانه‌روز گذشته در استان گفت: در پی این بارش‌ها، ۴۴ روستا دچار سیلاب شدند و با تلاش راهداران، ۱۳۲ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان رسوب‌برداری و بازگشایی شد.

مهدی میقانی افزود: این عملیات با به‌کارگیری ۲۸ نیروی راهدار و ۱۹دستگاه ماشین‌آلات راهداری انجام شده است.

وی ادامه داد: علیرغم وقوع سیلاب و ریزش سنگ در برخی محور‌ها از جمله ریزش سنگ در محور بجنورد - اسفراین، سیلاب در محور روستای اردوغان (شهرستان اسفراین)، محور بجنورد - راز، روستای پشنده (شهرستان راز و جرگلان)، محور‌های روستایی قوشخانه - جیرستان و قلهک (شهرستان شیروان) با حضور به‌موقع تیم‌های عملیاتی، تمامی این مسیر‌ها پاکسازی و برای تردد ایمن‌سازی شدند.

وی همچنین از بازگشایی محور‌های گرمه - چمن‌بید - اسپاخو و دهستان گلستان-بیدک خبر داد و تأکید کرد: عملیات ایمن‌سازی و رفع انسداد در سایر محور‌های آسیب‌دیده از جمله محور روستایی کهنه جلگه-حاجی حسین و محور‌های بخش مرکزی در شهرستان‌های مانه و سملقان در حال پیگیری است.

میقانی ادامه داد: یک دستگاه پل نیز در شهرستان گرمه بر اثر سیلاب دچار خسارت شده است که اقدامات لازم برای بهسازی و مرمت آن در دستور کار قرار دارد.