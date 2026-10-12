به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی آسمان استان از امروز دوشنبه تا پایان هفته صاف و با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

غلامپور با اشاره به اینکه روز‌های پنج شنبه وجمعه افزایش محسوس دما را خواهیم داشت افزود: سه شنبه و چهارشنبه در ساعات بعداز ظهر در ارتفاعات نیمه غربی استان احتمال رگبار و رعد وبرق پراکنده وجود دارد.

وی گفت: دیروز دشت ناز، آمل، جویبار با ۲۸ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت دریایی مناسب است.