معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اعلام فعالیت ۲۴۷ کانون در قالب طرح ملی شهید سعید طوقانی در کشور و مشارکت بیش از سه هزار دانش‌آموز در این طرح در استان یزد، فرهنگ پهلوانی را ظرفیتی ارزشمند برای تقویت تربیت اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، در همایش «مهر پهلوانی» استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگ پهلوانی در نظام تعلیم‌وتربیت، افزود: حضور پرشور دانش‌آموزان، مربیان و مرشدان در این همایش، جلوه‌ای از نقش ورزش زورخانه‌ای در تقویت ارزش‌های اخلاقی و تربیتی در محیط‌های آموزشی است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۴۷ کانون در سطح کشور در قالب طرح ملی شهید سعید طوقانی و حضور بیش از ۶هزار دانش‌آموز در این کانون‌ها، افزود: در استان یزد نیز با تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش و همراهی مسئولان، زمینه توسعه این کانون‌ها در مناطق آموزشی فراهم شده است و بیش از سه هزار دانش‌آموز در قالب این طرح به فعالیت‌های پهلوانی می‌پردازند.

جعفری با قدردانی از تلاش مدیران، مربیان، مرشدان و خانواده‌ها در اجرای این طرح، ادامه داد: مشارکت و همراهی مجموعه‌های آموزشی و خانواده‌ها می‌تواند زمینه گسترش فرهنگ پهلوانی را در میان دانش‌آموزان فراهم کند و آنان را بیش از پیش در فعالیت‌های ورزشی و تربیتی مشارکت دهد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه همایش «مهر پهلوانی» صرفاً یک رویداد ورزشی نیست، تصریح کرد: این برنامه فرصتی برای تقویت مفاهیمی همچون عدالت، کیفیت و هویت در نظام تعلیم‌وتربیت است. ورزش زورخانه‌ای در کنار پرورش توانایی‌های جسمانی، زمینه تمرین نظم، صبر، پشتکار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری را فراهم می‌کند؛ ارزش‌هایی که در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان نقشی اساسی دارند.

وی احترام به بزرگ‌ترها، رعایت آداب پهلوانی و پایبندی به نظم و مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین جلوه‌های تربیتی ورزش زورخانه‌ای برشمرد و گفت: دانش‌آموزان در این میدان، علاوه بر فعالیت بدنی، احترام به دیگران، هماهنگی با گروه و پایبندی به اصول اخلاقی را می‌آموزند؛ موضوعاتی که با رویکرد تربیت تمام‌ساحتی و اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش هم‌راستا است.

جعفری با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید در کنار تحصیل، فرصت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و تربیتی را داشته باشند تا روحیه نشاط، مسئولیت‌پذیری و تعامل اجتماعی در آنان تقویت شود. برنامه‌هایی مانند «مهر پهلوانی» می‌توانند زمینه تحقق این رویکرد را در مدارس فراهم کنند.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان یزد، مربیان، مرشدان، اولیا و سایر عوامل اجرایی طرح شهید سعید طوقانی، همراهی خانواده‌ها و فرهنگیان را در تداوم و ماندگاری فرهنگ پهلوانی و انتقال ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی به نسل نوجوان مؤثر دانست.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی، تبدیل میراث ارزشمند پهلوانی ایران به تجربه‌ای زنده و ماندگار در زندگی دانش‌آموزان است؛ رویکردی که با پیوند ورزش، اخلاق و هویت، زمینه پرورش نسلی بانشاط، مسئولیت‌پذیر و پایبند به ارزش‌های انسانی و اسلامی را فراهم می‌کند.